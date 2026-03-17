Un camion contromano Super momenti di paura | Evitata una tragedia

Un autocarro ha percorso la strada Ferrara Mare in senso opposto a quello consentito, causando momenti di apprensione tra gli automobilisti. La polizia stradale è intervenuta rapidamente sul posto, riuscendo a fermare il veicolo prima che potessero verificarsi incidenti gravi. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i passanti e gli automobilisti presenti al momento.

Autocarro contromano sulla Ferrara Mare, momenti di paura. La polizia stradale interviene in pochi minuti ed evita una tragedia. Giovedì mattina una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Ferrara – Distaccamento di Codigoro impegnata in un servizio di vigilanza sul raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, notava all’improvviso, con grande stupore, sulla carreggiata un camion intento ad effettuare inversione di marcia circa 400 metri dopo l’uscita di Corte centrale. Immediatamente, i poliziotti intuito il grande pericolo attuavano il dispositivo ’safety car’, azionando i dispositivi visivi e sonori di cui è dotato il veicolo di servizio rallentando con prontezza i veicoli che provenivano da dietro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un camion contromano. Super, momenti di paura: "Evitata una tragedia" Articoli correlati Leggi anche: Camion fa inversione in Super e procede contromano: sfiorato l'incidente, maxi multa A pochi centimetri dalla tragedia. Frana in via Faentina, momenti di paura: casa sfiorata da un enorme massoFiesole (Firenze), 7 gennaio 2026 – Momenti di grande paura nella serata di ieri, lunedì 6 gennaio, in via Faentina, in località Pian di Mugnone. Aggiornamenti e notizie su Un camion contromano Super momenti di... Discussioni sull' argomento Un camion contromano. Super, momenti di paura: Evitata una tragedia; Camion fa inversione in Super e procede contromano: sfiorato l'incidente, maxi multa. Spavento a Ferrara, camion contromano: nei guai un 76enne, la spiegazione alla poliziaUn autocarro in contromano sul raccordo RA08 è stato fermato dalla Polizia Stradale di Ferrara, evitando un grave incidente. virgilio.it Auto contromano, camion si ferma e scongiura incidentiHa visto un'auto provenire in senso contrario, lungo la E45, in Umbria, e ha fermato il camion che stava guidando, attivando le doppie frecce, bloccando la vettura contromano ed evitando così ... ansa.it IL CASO DEL CUORE BABA' DALLA PUGLIA Adozione super speciale per Baba’, simpatico, e vivace, un micetto tenero dagli occhi dolci come un Baba’ Si trova in Puglia ha circa 5 anni, accudito in campagna da una signora anziana che si occupa di molti - facebook.com facebook Super prestazione che vale a Parisi il Panini player of the match di #CremoneseFiorentina x.com