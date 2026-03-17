Un caso di pedopornografia ha coinvolto un individuo sottoposto a indagini da parte delle autorità italiane. I media nazionali e online hanno dedicato ampio spazio alla notizia, riportando dettagli e aggiornamenti sulle procedure in corso. La copertura si è concentrata sui fatti verificati, senza aggiungere commenti o analisi personali, mantenendo un tono diretto e obiettivo.

Per una volta faremo i complimenti ai giornali e ai media online italiani per come hanno voluto e saputo gestire la delicata questione del rispetto della privacy, quando poi ci sono di mezzo minori e ipotesi di reato particolarmente odiose e gravi. Ci riferiamo all’arresto di due persone, una insegnante e un giornalista, anzi “un vicedirettore”, legati da una relazione, che si sarebbero scambiati immagini pedopornografiche che documenterebbero anche abusi. Un caso non unico ma particolarmente grave, dati anche i profili personali delle due persone, e aggravato dal fatto che una delle vittime minori – questa l’ipotesi di accusa – sarebbe addirittura la figlia della donna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un brutto caso di pedopornografia e i giornali che fanno il loro dovere

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