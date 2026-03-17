Ieri sera un ospedale di Kabul è stato colpito e completamente distrutto da un bombardamento. Secondo il governo talebano, l’attacco avrebbe causato più di quattrocento vittime e sarebbe stato condotto dal Pakistan. La notizia ha suscitato scalpore nella capitale afgana, mentre le autorità locali stanno valutando i danni e le modalità dell’attacco.

Ieri sera un ospedale di Kabul è stato colpito e distrutto da un bombardamento. Secondo il governo talebano, a sferrare l’attacco -costato la vita a oltre quattrocento pazienti- sarebbe stato il Pakistan. Al momento, tuttavia, è difficile stabilire il numero esatto delle vittime; un reporter della BBC ha confermato il crollo dell’edificio, ma è riuscito a vedere “solo” una trentina di corpi stesi sulle barelle. La struttura ospedaliera si occupava di tossicodipendenti e, almeno in base alle testimonianze di alcuni suoi funzionari, al momento del raid ospitava circa duemila persone. I soccorritori stanno continuando a cercare sopravvissuti. Questa mattina, con la luce del giorno, l’entità degli ingenti danni è risultata più evidente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un bombardamento ha distrutto un ospedale di Kabul: il governo talebano parla di quattrocento morti

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