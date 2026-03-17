Il 17 marzo, un alto funzionario dell’antiterrorismo negli Stati Uniti ha annunciato le sue dimissioni, protestando contro la politica americana in Iran. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta un gesto di dissenso da parte di un rappresentante di rilievo nel settore della sicurezza. La notizia si aggiunge alle recenti tensioni tra le autorità statunitensi e le questioni legate alla regione iraniana.

Joe Kent, 45 anni, un ex soldato delle forze speciali, è il primo alto funzionario dell’amministrazione Trump a dimettersi per manifestare il proprio dissenso sulla guerra. “L’Iran non rappresentava alcuna minaccia imminente per il nostro paese, ed è chiaro che abbiamo lanciato questa guerra sotto la pressione d’Israele e della sua potente lobby statunitense”, ha proseguito. “I cittadini statunitensi sono stati ingannati. Gli è stato fatto credere che l’Iran rappresentasse una minaccia imminente per gli Stati Uniti e che, in caso di attacco preventivo, la strada verso una rapida vittoria fosse tracciata. Ma erano solo bugie”, ha affermato. “È la stessa tattica che gli israeliani hanno usato per trascinarci nella disastrosa guerra in Iraq, costata la vita a migliaia dei nostri migliori uomini e donne”, ha sottolineato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Un alto funzionario statunitense si dimette per protestare contro la guerra in Iran

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