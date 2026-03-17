Oggi, la redazione di Calcio News24 fornisce gli aggiornamenti più recenti sul calciomercato. Sono state annunciate diverse trattative e movimenti ufficiali da parte di club e agenti, con nomi di giocatori che si avvicinano a nuovi club o rinnovano contratti. La sessione estiva entra nel vivo e le notizie arrivano in tempo reale, mantenendo i tifosi informati sui cambi di squadra in programma.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Gravina affronta il discorso arbitri: «Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità. Open VAR? Ne discuteremo con l’AIA» Juventus, novità sull’infortunio di Thuram: cosa è successo oggi in allenamento e cosa filtra dalla Continassa in vista del Sassuolo Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Temi più discussi: Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: spunta De Wannemacker, asse con l'Inter; Calciomercato Milan, le mosse per trattenere Allegri | Kean e Kim i primi della lista (12 marzo 2026); Torino, D'Aversa nel post gara: La squadra era determinata e il risultato è solo merito dell'atteggiamento. Su Vlasic...

Dai quattro rigori di Roma-Juve al gol dubbio di Pavlovic: la moviolaNews di calcio e mercato aggiornate 24h su 24. Trasferimenti ufficiali, trattative in corso e indiscrezioni esclusive dal mondo del calcio. calciomercato.it

Calciomercato live, le trattative di oggi: la Juve accoglie Joao Mario, Ferguson ufficiale alla Roma, Calhanoglu resta all'Inter: «Con Lautaro tutto chiarito»Il Milan è in chiusura per Estupinan del Brighton. Il terzino sinistro è atteso in giornata a Milano, poi le visite mediche e la firma sul contratto. Calciomercato live, le trattative di oggi ... ilmessaggero.it

Oggi Lino Guanciale sarà ospite di E' sempre mezzogiorno mentre questa sera lo rivedremo nella bellissima fiction Le Libere donne https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/il-pubblico-non-capisce-le-libere-donne-del-dottor-tobino - facebook.com facebook

Durante la conferenza stampa sulle ultime notizie in arrivo dall'Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a invitare le altre nazioni a unirsi agli Stati Uniti nell'intervento contro l'Iran. "C'è tantissimo petrolio qui" ha spiegato il presidente american x.com