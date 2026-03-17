Ue Tajani | Trieste ponte geografico e infrastrutturale

Il commissario europeo Tajani ha dichiarato che Trieste rappresenta un ponte geografico e infrastrutturale tra l’Italia e i paesi dell’Europa centrale ed orientale. La città mitteleuropea viene scelta come punto di collegamento in un momento in cui l’Unione Europea intensifica i rapporti con l’est. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico a Trieste.

Trieste, 17 mar. (askanews) – L’Italia schiera la sua città mitteleuropea per eccellenza per volgere con decisione lo sguardo ad est. Nel 165esimo anniversario dell’unità nazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani sceglie infatti il capoluogo giuliano per celebrare il Trentennale del Segretariato Esecutivo dell’Iniziativa Centro Europea (Ince) e per riunire il Forum sul Corridoio India-Medio Oriente-Europa (Imec). Due eventi da cui non emergono intenti del tutto nuovi, quanto piuttosto una rinnovata determinazione del nostro Paese a dare ai Balcani occidentali la priorità nel percorso di adesione alla Ue e a fare di Trieste almeno uno dei punti terminali del corridoio trasportistico destinato a collegare l’Europa con l’India. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Imec, nuove rotte da Trieste. L’accelerazione necessaria secondo TajaniTRIESTE – La chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresaglia iraniana per la guerra scatenata sul proprio territorio da Israele e Stati Uniti, non ha... Studenti terranuovesi all’Istituto Geografico Militare di FirenzeArezzo, 22 gennaio 2026 – Giornata di studio e scoperta per gli studenti dell’IC Giovanni XXIII di Terranuova Bracciolini, protagonisti di una visita... Contenuti e approfondimenti su Ue Tajani Trieste ponte geografico e... Discussioni sull' argomento Tajani a Trieste per il Trentennale del Segretariato InCE e per il Forum IMEC; InCe a Trieste, da trent’anni un ponte verso l’Est. Ue, Tajani: Trieste ponte geografico e infrastrutturaleTrieste, 17 mar. (askanews) - L'Italia schiera la sua città mitteleuropea per eccellenza per volgere con decisione lo sguardo ad est. Nel ... notizie.tiscali.it Tajani: accelerare l'adesione dei paesi dei Balcani all'UeRoma, 17 mar. (askanews) - 'Io credo che non si possa deludere alcun paese dei Balcani, prima entrano i Balcani, poi l'Ucraina. Non siamo ... notizie.tiscali.it #Iran , #Tajani : #Trump Noi siamo alleati leali ma non è la nostra guerra. E non intendiamo parteciparvi. Il ministro degli Esteri rispondendo alle domande durante un punto stampa a Trieste x.com Trent'anni di InCE a Trieste. Alle celebrazioni per l'Italia c'è il ministro degli esteri Tajani, che partecipa anche al Forum del corridoio Imec - facebook.com facebook