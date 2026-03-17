Udienza del Riesame a Milano Cinturrino chiede i domiciliari

Davanti ai giudici del Tribunale del Riesame di Milano si è svolta un'udienza di due ore durante la quale Cinturrino ha chiesto di essere messo agli arresti domiciliari. La discussione si è concentrata sulle questioni legali riguardanti la sua detenzione e le condizioni per ottenere una misura alternativa alla detenzione in carcere. La decisione dei giudici è attesa nei prossimi giorni.

Davanti ai giudici dei Tribunale del Riesame di Milano, nel corso di un’udienza durata due ore in cui ha chiesto i domiciliari, l’agente Carmelo Cinturrino ha ribadito ancora una volta di aver «sparato per paura» a Abderrahim Mansouri e che «non voleva uccidere» il pusher, descrivendo «una tragica fatalità» quanto accaduto il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Il poliziotto, accusato di omicidio volontario aggravato (anche dalla premeditazione ) e indagato per oltre 30 capi di imputazione, è in carcere dal 23 febbraio. Cinturrino, hanno riferito i suoi avvocati, conosceva Mansouri «solo per una foto segnaletica». L’agente ha inoltre respinto le altre accuse di spaccio, violenze e pestaggi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Udienza del Riesame a Milano, Cinturrino chiede i domiciliari Articoli correlati Cinturrino chiede i domiciliari: al via udienza Riesame(Adnkronos) – Al via l’udienza davanti ai giudici del Riesame di Milano per Carmelo Cinturrino, l’agente di polizia arrestato per l’omicidio... Cinturrino, l'allarme bomba al tribunale di Milano fa slittare l'udienza per i domiciliari: si va al 17 marzoI nuovi avvocati di Carmelo Cinturrino hanno ottenuto di spostare la data dell’udienza al tribunale del riesame per chiedere gli arresti domiciliari... Aggiornamenti e notizie su Udienza del Riesame a Milano Cinturrino... Temi più discussi: Cinturrino chiede i domiciliari: al via udienza Riesame; Riesame cautelare: termine difesa nuovi elementi Cass. Italia; La difesa di Cinturrino chiede più tempo, slitta l'udienza del Riesame; Slitta l’udienza del Riesame per discutere i domiciliari per il poliziotto Carmelo Cinturrino. Al via l'udienza del Riesame a Milano: il poliziotto Carmelo Cinturrino chiede i domiciliariAccusato di premeditazione è carcere dal 23 febbraio per aver ucciso il presunto pusher, Mansouri, e indagato per oltre 30 capi di imputazione. Indagati altri 6 poliziotti ... rainews.it Carmelo Cinturrino vuole uscire dal carcere, chiesti i domiciliari. Dall'omicidio di Zack a estorsione e spaccio: «Oltre 30 capi di imputazione»È iniziata l'udienza al Tribunale del Riesame di Milano per l'assistente capo del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino, in carcere dal 23 febbraio per aver ucciso, il ... leggo.it Mansouri il pusher ucciso nel "boschetto della droga" a Rogoredo a sud di Milano,altri 2 indagati.A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato. Domani l'udienza del Riesame per la richiesta di arresti domiciliari. In totale,gli indagati sono sette. x.com Liratv. . Omicidio Vassallo, oggi udienza del Riesame su Cagnazzo "Il collegio si è riservato di decidere" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #omicidio #omicidiovassallo #Cagnazzo #Collegio #riesame #salernoCittadellaGiudiziaria - facebook.com facebook