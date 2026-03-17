Il presidente ucraino ha dichiarato di essere disponibile a dialogare con il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, durante un’intervista al Jerusalem Post. Zelensky ha parlato dei rapporti tra Ucraina e Israele, senza entrare in dettagli sulle eventuali condizioni o motivazioni che potrebbero portare a un confronto. La sua disponibilità è stata espressa in modo diretto e senza ulteriori precisazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al Jerusalem Post, parla dei rapporti con Israele e della possibilità di aprire un dialogo con il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu. “ Lui ha ciò di cui ho bisogno e io ho ciò di cui ha bisogno lui. Quindi sono pronto per questo dialogo “, afferma, rivolgendosi poi agli israeliani. “Spero che non perdiate i vostri parenti, le persone a voi più care e, prima di tutto, i vostri figli, perché questo è il nostro futuro, questa è la nostra vita”. “La guerra contro la Russia si sta trasformando in conoscenze esportabili”. Per Zelensky, la lezione va oltre una singola guerra o una singola regione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “Pronto al dialogo con Netanyahu”

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