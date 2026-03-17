Il presidente ucraino ha dichiarato che, se la Russia ha timore, è disposta a mantenere la linea dura. Zelensky ha affermato che la soluzione al conflitto passa attraverso una pressione costante su Mosca, senza specificare ulteriori dettagli. La sua posizione si concentra sulla necessità di mantenere fermezza e determinazione nel proseguire le azioni contro la Russia.

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la chiave per una risoluzione del conflitto è continuare a esercitare una forte pressione su Mosca. “La Russia opera in modo molto semplice: se ha paura, è disposta a rigare dritto. Se la pressione sulla Russia si indebolisce, la Russia pensa di aver fatto centro e di poter continuare la guerra”, ha spiegato in un video. “Nel frattempo – ha assicurato – non stiamo rimandando i negoziati. Nessuno è deluso dalla diplomazia. Non si tratta di una questione di emozioni, come alcuni potrebbero dire. Si tratta di ciò che i nostri partner sono pronti a fare”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: "La Russia, se ha paura, è disposta a rigare dritto"

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