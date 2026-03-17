Ucraina necessità di riparare l’oleodotto dell’Amicizia Zelensky | Questo lo chiamo ricatto

Negli ultimi giorni, la tensione aumenta in Ucraina a causa del veto sul prestito di 90 miliardi di dollari e del blocco dell’oleodotto dell’Amicizia. Zelensky ha definito questa situazione come un ricatto, evidenziando le difficoltà che il paese deve affrontare. La questione dell’oleodotto, che collega diverse nazioni europee, rimane centrale nel dibattito attuale.

Gli ultimi giorni, a causa del veto sul prestito di 90 miliardi e l’attuale blocco dell’oleodotto dell’Amicizia, si rivelano di grande tensione. Il Consiglio europeo sta vagliando diverse soluzione per superare l’impasse creatosi tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Tuttavia, non è ancora stata raggiunta una soluzione al problema. Inoltre, Zelensky si è dichiarato «costretto» a riparare l’oleodotto, definendo quanto stabilito un vero e proprio «ricatto». La situazione creatasi sembra tutt’altro che di facile risoluzione. Vi è da tener conto che in un primo momento, più precisamente a dicembre, tutti i leader europei avevano approvato un prestito di 90 miliardi di euro destinati all’Ucraina per continuare a sostenere le spese belliche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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