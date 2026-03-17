UCI Cinemas Casoria e Marcianise | Peppe Iodice incontra il pubblico del suo nuovo film Mi Batte il Corazon

UCI Cinemas a Casoria e Marcianise ospitano l’attore e regista Peppe Iodice, che presenta il suo nuovo film “Mi Batte il Corazon”. Gli incontri con il pubblico sono programmati nei rispettivi cinema, dove Iodice si confronterà con gli spettatori e parlerà del progetto cinematografico. Gli appuntamenti sono stati annunciati e si svolgeranno nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Due nuovi imperdibili appuntamenti attendono il pubblico campano presso l’ UCI Cinemas Casoria e l’ UCI Cinemas Marcianise: Peppe Iodice, amatissimo volto della comicità napoletana, nonché co-sceneggiatore e protagonista di Mi Batte il Corazon, sarà presente in sala per incontrare gli spettatori del film, raccontare la genesi e i retroscena del suo primo progetto cinematografico da protagonista e autore, e condividere con loro una serata unica all’insegna di cinema e risate. Le proiezioni speciali si terranno sabato 21 marzo alle ore 18:00 presso l’ UCI Cinemas Casoria e domenica 22 marzo alle ore 20:00... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - UCI Cinemas Casoria e Marcianise: Peppe Iodice incontra il pubblico del suo nuovo film “Mi Batte il Corazon” Articoli correlati Peppe Iodice in sala per film “Mi batte il Corazon” nei The Space di Nola e NapoliProsegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio... Il mito di Maradona in Mi batte il corazon, film con cui Peppe Iodice debutta al cinemaUna commedia surreale tra vita, morte e seconde possibilità così si può riassumere Mi batte il corazon il primo film che ha per protagonista Peppe... Una raccolta di contenuti su Cinemas Casoria Temi più discussi: UCI Cinemas Casoria per l'International Women's Day - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni; UCI Cinemas: anteprime del film L'Ultima Missione: Project Hail Mary nelle sale premium del circuito; L’Ultima Missione – Project Hail Mary: anteprime esclusive nelle sale IMAX e iSense di UCI Cinemas; It’s Never Over: Jeff Buckley al cinema il 16-17-18 marzo: il docufilm su Jeff Buckley diretto da Amy Berg e co-prodotto da Brad Pitt. UCI Cinemas Casoria per l’International Women’s DayIn occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas Casoria celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre film che hanno raccontato, ... napolivillage.com Uci Cinema Casoria, ospiti speciali per la prima di «LottoZero - Le Holding di Napoli Est»Record di incasso all'Uci Cinemas di Casoria per la prima di «LottoZero...Le Holding di Napoli Est». Il film di Stefano Cerbone dedicato alle vittime innocenti della camorra, non ha deluso le attese ... ilmattino.it Mi Batte il Corazón… ancora più forte al cinema! In occasione dell’uscita del film, Peppe Iodice arriva in sala per incontrarvi! UCI Cinemas Casoria – 21 marzo, ore 18:00 UCI Cinemas Cinépolis Marcianise – 22 marzo, ore 20:00 ucicinemas.it/fil x.com Mi Batte il Corazón… ancora più forte al cinema! In occasione dell’uscita del film, Peppe Iodice arriva in sala per incontrarvi! UCI Cinemas Casoria – 21 marzo, ore 18:00 UCI Cinemas Cinépolis Marcianise – 22 marzo, ore 20:00 Assicurati il tuo p - facebook.com facebook