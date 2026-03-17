Uboldo incendio alle Poste intervento dei Vigili del fuoco

Da ilnotiziario.net 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo pomeriggio alle poste di Uboldo, in via 4 novembre, si è verificato un principio di incendio intorno alle 16, mentre l’ufficio era chiuso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e le cause sono ancora in fase di accertamento.

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