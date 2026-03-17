tutti i miei no alla separazione delle carriere

Durante il referendum di domenica e lunedì prossimi, il voto sarà contrario alla separazione delle carriere. La posizione espressa riguarda esclusivamente questa questione, senza coinvolgere altre alleanze politiche o ideologiche. La scelta si concentra sulla posizione personale rispetto alla proposta, senza entrare nel merito di altre questioni politiche o alleanze.

Al referendum di domenica e lunedì prossimi, voto No ma non già per affiancarmi a questa inguardabile sinistra atlantista e neoliberista e dare un assist alla stessa. Voto No ma non perché credo che il pubblico ministero attuale sia indipendente dall’esecutivo: i pm sono uomini e come tali hanno determinate convinzioni politiche e bene o male le trasferiscono nel loro lavoro, ad esempio decidendo di perseguire certi reati e certi no. E comunque certi reati già oggi, di fatto, vengono perseguiti ed altri no. L’ho verificato con il movimento No TAV che difendevo: solo gli antagonisti erano brutti e cattivi anche se a pestare erano le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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