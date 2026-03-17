Il 16 marzo a Milano, Achille Lauro ha portato sul palco numerose sorprese, tra cui la presenza di Laura Pausini, e ha annunciato una nuova data al San Siro. Durante l’evento, ha anche presentato una canzone in uscita che ha attirato l’attenzione del pubblico. L’artista ha eseguito diverse performance, coinvolgendo i fan in un’atmosfera carica di energia. La serata si è conclusa con un grande entusiasmo tra gli spettatori.

Milano – Il 16 marzo non poteva mai essere una data come tutte le altre per Achille Lauro. Una data che è diventata il titolo di una delle sue canzoni più famose e quest’anno è coincisa anche con la prima tappa milanese del suo tour nei palazzetti, i n un Unipol Forum completamente sold-out, e con il giorno in cui la sua 'Perdutamente' diventa disco d'oro. Una canzone che Lauro ha portato anche sul palco di Sanremo per omaggiare le vittime e i feriti di Crans-Montana. E che lo lega inevitabilmente a Milano, specie dopo il ricordo straziante della mamma di Achille Barosi, una delle vittime della strage, che l'ha cantata un'ultima volta al funerale del figlio, come facevano sempre insieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutte le sorprese di Achille Lauro a Milano: Laura Pausini sul palco, la nuova data a San Siro e la canzone in uscita

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