Tutela dell’ambiente focus a Carditello con Valdalà e Aveta

A Carditello, Valdalà e Aveta si concentrano sulla tutela dell’ambiente attraverso iniziative dedicate alla gestione responsabile dei rifiuti agricoli. Le due realtà promuovono pratiche sostenibili per ridurre l’impatto ambientale e proteggere la salute dei territori coinvolti. L’obiettivo è sensibilizzare le attività agricole a adottare comportamenti più rispettosi dell’ambiente, contribuendo a un’agricoltura più consapevole.

Tempo di lettura: 2 minuti Favorire una gestione responsabile dei rifiuti prodotti dalle attività agricole e diffondere pratiche sostenibili capaci di tutelare l’ambiente e la salute dei territori. È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Plastica e rifiuti in agricoltura: prevenzione, recupero e tutela ambientale”, che si terrà al Real Sito di Carditello, nel comune di San Tammaro (Ce), domani 18 marzo dalle 10 alle 13, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine e di esperti del settore. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento sui temi della corretta gestione dei rifiuti agricoli, della prevenzione delle illegalità ambientali e della promozione di modelli virtuosi di economia circolare applicati al comparto agricolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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