Turista nel mirino delle giovani borseggiatrici | la scena però non sfugge ai carabinieri

Nel centro storico di Firenze, un turista è stato preso di mira da un gruppo di giovani borseggiatrici. Tuttavia, l’intervento rapido dei carabinieri ha impedito che il furto venisse portato a termine. La scena si è svolta in strada, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita o è stata coinvolta in maniera diversa dal tentativo di furto.

Firenze, 17 marzo 2026 – Ancora borseggi nel centro storico, ma questa volta il colpo è stato sventato grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. Nel pomeriggio di domenica scorsa i militari della stazione Firenze Uffizi, impegnati in un servizio di pattugliamento tra le vie più frequentate della città, hanno sventato un furto ai danni di una turista in via dei Vecchietti, a pochi passi da piazza della Repubblica. Secondo quanto ricostruito, due giovani donne di nazionalità bulgara, entrambe di 23 anni, senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, hanno individuato la vittima approfittando della folla del fine settimana. Le... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turista nel mirino delle giovani borseggiatrici: la scena però non sfugge ai carabinieri Articoli correlati Roma: derubano turista sul vagone della metropolitana a Colosseo, arrestate 2 borseggiatriciAgivano in coppia, utilizzando una tecnica consolidata e ben collaudata, inscenata in pochi secondi tra la folla. Fuga di 40 km: Yaris sfugge ai Carabinieri, finisce a MonzaUna corsa spericolata di quaranta chilometri attraverso le vie rapide della Lombardia ha una Toyota Yaris sfuggire al controllo dei carabinieri... Altri aggiornamenti su Turista nel mirino delle giovani... Temi più discussi: Scippo nell’ora di punta sulla Metro B: turista giapponese nel mirino di due borseggiatrici; Viaggio nella Dubai svuotata dai turisti: tutto aperto ma non c’è nessuno a godersi il lusso; Bambini nel mirino; Ancora furti nelle auto dei turisti. Turista nel mirino delle borseggiatrici: furto sventato dai carabinieri in centro a FirenzeTentato colpo in via dei Vecchietti, arrestata una 23enne e denunciata la complice. Recuperato il portafoglio della vittima ... gonews.it Catania, strappano il telefono a turista spagnola: arrestati due giovani, uno è minorenneDue giovani catanesi, di 19 e 14 anni, hanno scippato lo smartphone a una turista spagnola nel centro storico di Catania mentre consultava una mappa. Bloccati in pochi minuti dalla Polizia di Stato, i ... corrieretneo.it Firenze ostaggio del turismo di massa. Un video diventato virale mostra una lite tra una residente e un turista in un appartamento per affitti brevi nel centro storico, dopo che rifiuti sono stati lanciati dalla finestra in un giardino privato. Alla protesta della giovane, - facebook.com facebook Firenze ostaggio del turismo di massa. Un video diventato virale mostra una lite tra una residente e un turista in un appartamento per affitti brevi nel centro storico, dopo che rifiuti sono stati lanciati dalla finestra in un giardino privato. Alla protesta della giovane, x.com