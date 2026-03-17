Turismo il Cilento fa squadra | Dmo pronta ad allargarsi L’appello a sindaci e imprese

Nel Cilento, i rappresentanti di enti locali e imprese hanno lanciato un appello affinché si uniscano nel rafforzare la strategia turistica del territorio. La Direzione Marketing Territoriale (Dmo) si prepara ad espandersi, coinvolgendo nuovi attori e risorse per promuovere il turismo locale. La discussione continua per definire un percorso comune volto a valorizzare l’area.

Prosegue il percorso di costruzione di una strategia turistica condivisa per il territorio cilentano. I sindaci aderenti a Cilento Autentico Dmo si sono riuniti per fare il punto sul lavoro avviato negli ultimi anni e rilanciare il progetto di rete. Al centro dell’incontro, il tema dell’organizzazione della destinazione turistica e le prospettive legate al riconoscimento delle Destination management organization da parte della Regione Campania. Un passaggio considerato cruciale per strutturare in modo stabile la governance del settore. Un progetto aperto al territorio. Nel corso della riunione è stata ribadita la volontà di proseguire lungo il percorso già tracciato, che ha portato alla creazione di una rete composta da amministrazioni comunali, imprese, associazioni e operatori dell’accoglienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Turismo e imprese, Cilento Autentico Dmo cresce: nella rete anche Cepi e Federcepicostruzioni

Turismo, Agropoli guida la nascente "DMO Cilento": parla MutalipassiNasce ufficialmente la DMO “CILENTO”, un importante passo verso lo sviluppo turistico integrato del territorio, con Agropoli come Comune capofila.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Turismo il Cilento fa squadra Dmo...

Temi più discussi: Confesercenti Salerno: viabilità cilentana, Condizioni Condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale; Cilento, Vallo di Diano e Alburni: il turismo non si rilancia con gli slogan, ma con dati aperti, strategia e risultati misurabili; Cuccaro Vetere aderisce a Cilento Autentico DMO: salgono a 17 i Comuni della rete; Turismo, nuovo boom nei week end di Pasqua: Verso il tutto esaurito.

Cilento e dieta mediterranea: patrimonio, territorio e opportunità per il turismoUn ritratto del Cilento tra natura, tradizioni alimentari e strategie per attrarre visitatori stranieri, con focus su patrimonio, enogastronomia e turismo esperienziale ... tuobenessere.it

Cilento blu, il tuo trasporto nel cuore del Mediterraneo09/06/2017 - Torna anche nel 2017 la promozione Scopri il Cilento...al viaggio ci pensiamo noi. L’iniziativa promozionale è valida per i trasferimenti effettuati dal 15 giugno al 15 settembre 2017. regione.campania.it

, Oggi, 17 marzo, a Palermo si tiene nella suggestiva cornice di Palazzo Branciforte (Sala dei 99) il Forum delle Economie dedicato al turismo, promosso da U - facebook.com facebook

Turismo, a Cagliari continua il crollo delle prenotazioni: «Più voli e grandi eventi l’antidoto alla crisi» x.com