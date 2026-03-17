turiamoci il naso serve il gas russo

Il Belgio ha deciso di rompere il muro e proporre un dialogo con il presidente russo, sottolineando la necessità di continuare a importare gas da Mosca. La decisione arriva mentre si segnala che, senza idrocarburi russi, il paese rischia una recessione. La questione energetica diventa centrale per le politiche nazionali e le future scelte di approvvigionamento.

Il Belgio rompe il muro: aprire un dialogo con Putin. Senza idrocarburi da Mosca rischiamo la recessione. Il diesel sfiora i 2,1 euro al litro, il governo studia sconti selettivi. Ursula apre all’abolizione delle tasse sulle bollette, però a spese nostre. Intanto rincara l’acqua. Urge una decisione. Ormai è chiaro che i prezzi di gas e petrolio non torneranno presto alla normalità. Per quanto sia auspicabile il contrario, la guerra in Iran è destinata a durare mesi e di conseguenza anche l’instabilità politica dell’intera regione da essa generata. Per altro, comunque vada, ovvero sia che le bombe americane e israeliane vincano la resistenza di Pasdaran e ayatollah, sia che Trump e Netanyahu decidano di fermare il conflitto, lo stretto di Hormuz non sarà liberato in poche settimane. 🔗 Leggi su Laverita.info

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