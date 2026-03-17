Tumore al canale anale via libera in Europa a retifanlimab con chemioterapia in prima linea

La Commissione europea ha dato il via libera all’uso di retifanlimab in combinazione con chemioterapia come trattamento di prima linea per il tumore al canale anale. L’approvazione riguarda la combinazione di farmaci e si riferisce a pazienti con questa diagnosi. La decisione è stata annunciata oggi, segnando un passo importante per le opzioni terapeutiche disponibili in Europa.

Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha approvato retifanlimab in combinazione con carboplatino e paclitaxel (chemioterapia a base di platino) per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule squamose del canale anale (Scac) metastatico o localmente recidivato non operabile. L'approvazione - informa Incyte in una nota - segue il parere positivo ricevuto nel gennaio 2026 dal Comitato per i prodotti medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) e si basa sui dati dello studio clinico di fase 3 (Pdo1um-303InterAact2), che valuta retifanlimab o placebo in combinazione con chemioterapia a base di platino (carboplatino e paclitaxel) in pazienti adulti con Scac metastatico o localmente recidivato non operabile, non precedentemente trattato con chemioterapia sistemica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumore al canale anale, via libera in Europa a retifanlimab con chemioterapia in prima linea Articoli correlati Tumore al pancreas: Olaparib rimborsato con AIFA, una svolta per pazienti con mutazioni BRCA e chemioterapia precedente.L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di olaparib, un farmaco inibitore di PARP, per i pazienti con tumore al pancreas... Leggi anche: Tumore al polmone a piccole cellule in stadio esteso, ok Aifa a primo anti Pd-1 in prima linea Tutto quello che riguarda Tumore al canale anale via libera in... Discussioni sull' argomento Tumore anale: via libera europeo a retifanlimab in prima linea per il carcinoma squamoso avanzato; Carcinoma anale squamoso avanzato: via libera in Europa a retifanlimab; Perché il preservativo non basta: le risposte della ginecologa sui falsi miti sul papilloma virus. Sassari, un software in dono all’Aou per migliorare le cure delle donne con tumore alla mammella x.com Tumore del seno: raggiunta una tappa storica per l’efficacia dei farmaci - facebook.com facebook