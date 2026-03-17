Una dichiarazione recente sottolinea che la salvezza si ottiene con tre punti e che c’è ancora la possibilità di conquistare i risultati necessari. La fonte ha anche aggiunto di cercare di essere obiettivo, riconoscendo che lo stadio non sempre esprime entusiasmo, ma che in questi momenti è importante sostenere la squadra. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito.

2026-03-17 00:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: “Cerco sempre di essere obiettivo. Chiaramente è comprensibile che lo stadio non mostri sempre entusiasmo, ma in questi momenti bisogna rimanere vicini alla squadra”. Queste le parole di Davide Nicola, intervenuto al termine dello scontro salvezza con la Fiorentina, che ha visto la Cremonese crollare in casa sotto i colpi della Viola e arrendersi anche nel secondo scontro diretto consecutivo dopo il ko di Lecce. Allo Zini, i grigiorossi cedono con il finale di 4-1 consentendo così gli ospiti di raccogliere 3 punti d’oro nella lotta per non retrocedere. La classifica resta dunque congelata con 24 punti e un ritardo 3 lunghezze dai salentini e 4 dalla Viola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “La salvezza è a 3 punti, si può ancora conquistare”

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