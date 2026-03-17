Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che Washington ha chiesto di posticipare di circa un mese il vertice con il presidente cinese, originariamente previsto a Pechino dal 31 marzo al 2 aprile. La discussione tra i due leader è stata rinviata, mentre al centro dell’attenzione rimane la situazione in Iran, che domina l’agenda politica internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington ha chiesto di rinviare di “circa un mese” il vertice previsto con il presidente cinese Xi Jinping, inizialmente programmato a Pechino dal 31 marzo al 2 aprile. Trump ha spiegato che potrebbe dover restare negli Stati Uniti per seguire il conflitto con l’Iran e la crisi nello Stretto di Hormuz, mentre funzionari dell’amministrazione hanno indicato che un eventuale rinvio sarebbe legato a questioni logistiche e alla gestione della guerra. I due Paesi continuano comunque a mantenere contatti diplomatici, e la data definitiva dell’incontro non è stata ancora confermata. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian ha dichiarato che Pechino e Washington stanno discutendo “i tempi e le questioni correlate” alla possibile visita di Trump. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Trump vuole rinviare il meeting con Xi. La guerra all’Iran domina l’agenda

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