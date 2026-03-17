Trump su Cuba | da dialogo a conquista forzata

Donald Trump ha annunciato pubblicamente l’intenzione di conquistare Cuba, passando da un approccio di dialogo a una strategia di conquista forzata. In un messaggio chiaro, ha espresso questa volontà senza mezzi termini, lasciando intendere una svolta decisa nelle sue posizioni riguardo all’isola caraibica. La dichiarazione ha attirato l’attenzione di media e analisti, che seguono con interesse gli sviluppi del caso.

Donald Trump ha lanciato un messaggio diretto riguardo a Cuba, dichiarando la sua intenzione di conquistare l’isola caraibica. Il presidente americano ha affermato che può liberare o prendere il paese, definendo l’operazione come un grande onore per sé stesso. L’economia cubana si trova in una situazione critica a causa del blocco petrolifero, creando le condizioni ideali per un intervento esterno secondo la visione dell’amministrazione statunitense. Mentre nei giorni scorsi si parlava di un’acquisizione amichevole, ora il tono è cambiato drasticamente verso una presa di controllo più decisa. Il cambio di rotta diplomatica e le implicazioni regionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump says Cuba is next

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