Il presidente americano si è lamentato pubblicamente della mancanza di supporto internazionale riguardo alla questione dello Stretto Hormuz. Ha espresso insoddisfazione per la mancanza di solidarietà da parte di altri paesi nel affrontare la situazione. La sua dichiarazione si riferisce alla percepita assenza di sostegno nelle discussioni e nelle azioni relative a quella zona strategica.

Il presidente americano Donald . Il presidente americano Donald Trump si è lamentato della mancanza di sostegno sulla questione dello Stretto di Hormuz. Trump ha poi avvertito che l’alleanza NATO potrebbe essere a rischio se non interviene per sbloccare lo Stretto, mentre persistono i timori di una crisi energetica globale. “La NATO siamo noi. Putin non ha paura dell’Europa. Teme gli Stati Uniti d’America“, ha poi detto il presidente americano. Trump aveva invitato circa sette paesi di inviare navi da guerra per contribuire a mantenere aperto lo Stretto di... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Trump si lamenta della mancanza di sostegno sulla questione dello Stretto Hormuz

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