Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere convinto di vincere nella guerra in Iran, affermando che gli Stati Uniti stanno “stravincendo”. Nella mattina di martedì, durante una telefonata con una giornalista del Corriere della Sera, ha espresso anche fiducia riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz. Le sue parole sottolineano un atteggiamento di sicurezza crescente sulla questione.

«Andiamo alla grande nella guerra. Stiamo stravincendo». Queste le parole di Donald Trump, che è stato raggiunto martedì mattina da una telefonata di Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della sera negli Usa. Il presidente americano, nella breve conversazione, si è mostrato sicuro dei progressi fatti nel conflitto in Iran, fino a commentare anche la chiusura dello Stretto di Hormuz: «Francamente, nessuno ha mai visto una cosa del genere, e non ci vorrà molto tempo» per risolvere la situazione in corso. Dopo aver ricevuto il diniego del Regno Unito e di altri Stati, che non volevano intervenire in Medio Oriente, Trump si era detto contrariato, per poi affermare che gli Usa «sono il Paese più forte del mondo» e «non hanno bisogno di nessuno». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump sempre più sicuro sulla guerra in Iran: “Stiamo stravincendo”. Fiducioso anche su Hormuz

Articoli correlati

Leggi anche: Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. E non ci vorrà ancora molto tempo. Nessuno ha mai visto una cosa del genere»

Leggi anche: Trump al Corriere: «Stiamo stravincendo la guerra. Non ci vorrà molto». La Nato? «Non fa nulla per noi, non ne abbiamo bisogno»

Trump ha affermato che l'operazione militare contro l'Iran sta raggiungendo i propri obiettivi

Contenuti utili per approfondire Trump sempre più sicuro sulla guerra in...

Discussioni sull' argomento Affari con Putin, incontri senza testimoni, miliardi dagli emiri. Ma in cambio di cosa Trump si sta arricchendo?; Un pericoloso incapace alla testa del Mondo. Va lasciato solo; Sempre colpa del petrolio: la guerra di Trump in Iran la sta vincendo Putin?; Dal Medio Oriente all’America di Trump, disegnare contro il potere è sempre più difficile.

MEDIO ORIENTE | Trump: 'La Nato non ci serve. I soldati Usa in Iran Non temo un altro Vietnam' #ANSA - facebook.com facebook

#Iran , #Tajani : #Trump Noi siamo alleati leali ma non è la nostra guerra. E non intendiamo parteciparvi. Il ministro degli Esteri rispondendo alle domande durante un punto stampa a Trieste x.com