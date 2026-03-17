trump scopre che il mondo non si governa da soli

Donald Trump ha commentato recentemente la questione della Nato e dell’Europa, evidenziando come, a suo avviso, il mondo non si governi da solo. Le sue dichiarazioni si sono concentrate su alcuni aspetti legati alle alleanze internazionali e alla gestione delle relazioni tra i paesi. Le sue parole sono state riportate senza commenti o analisi, evidenziando un punto di vista diretto e senza filtri.

C’è un modo facile di leggere le ultime parole di Donald Trump sulla Nato, sull’Europa e sulla guerra con l’Iran: il modo facile è dire che non c’è niente di nuovo, che il trumpismo resta se stesso, che il presidente americano continua a usare il linguaggio della minaccia, dell’umiliazione, del ricatto, del conto da presentare agli alleati. Ed è vero. Trump ha detto al Financial Times che la Nato avrebbe un “very bad future” se gli alleati non aiutassero gli Stati Uniti ad aprire e proteggere lo Stretto di Hormuz. Ha aggiunto che l’Europa è beneficiaria di quel passaggio strategico e che quindi deve contribuire, e ha allargato il discorso perfino alla Cina, evocando anche un possibile rinvio del summit con Xi Jinping. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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