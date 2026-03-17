Un rappresentante del Congresso di 73 anni ha annunciato di avere una malattia terminale e di morire entro giugno. La notizia è stata rivelata pubblicamente da un altro politico, che ha anche riferito che l’interessato aveva dichiarato di non candidarsi più alla Camera dei Rappresentanti, dopo aver servito cinque mandati nel suo distretto della Florida. La comunicazione è avvenuta durante un incontro con i giornalisti.

Parla davanti ai giornalisti di Neal Dunn, 73 anni, che a gennaio aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alla Camera dei Rappresentanti dopo cinque mandati come rappresentante del 2° distretto della Florida. Dietro, la scelta problemi di salute non meglio specificati. Ma a rivelarli, con leggerezza, è Donald Trump. Al Kennedy Center, davanti ai giornalisti, il presidente ha servito al pubblico i dettagli più intimi della cartella clinica di Dunn. “I medici gli avevano detto che sarebbe morto entro giugno”, ha esordito, lasciando la sala tra l’incredulo e l’allibito. E poi ha aggiunto che avesse problemi di cuore, rendendo pubbliche informazioni riservate sulla sua salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump rivela la malattia terminale di un membro del Congresso: “Morirà entro giugno”. Ma era una notizia riservata

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