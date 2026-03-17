L'amministrazione Trump ha richiesto ufficialmente le dimissioni del presidente cubano, secondo quanto riportato dal New York Times. La richiesta si inserisce in un contesto di pressioni diplomatiche e di azioni politiche volte a indirizzare il governo cubano. La notizia viene diffusa in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e Cuba, con specifici interventi da parte delle autorità americane.

Dopo la destituzione di Díaz-Canel, 65 anni, in carica dal 2018, il governo comunista che dirige Cuba da più di sessant’anni potrebbe quindi restare al suo posto. Gli Stati Uniti ritengono però che la destituzione del presidente cubano permetterebbe di avviare profondi cambiamenti economici sull’isola. Il 13 marzo Díaz-Canel aveva confermato i negoziati con gli Stati Uniti, che da settimane stanno applicando una politica di massima pressione sull’isola. Il giorno prima L’Avana aveva annunciato la prossima scarcerazione di 51 detenuti grazie a una mediazione del Vaticano. Il presidente statunitense Donald Trump, che da settimane sta moltiplicando le prese di posizione contro Cuba, aveva rivelato già a gennaio che erano in corso dei colloqui con funzionari cubani. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Trump pretende le dimissioni del presidente cubano, secondo il New York Times

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