Un ex presidente ha dichiarato di trovarsi in una situazione complessa riguardo alla regione dell’Iran, con la minaccia di difendere lo stretto di Hormuz. Ha affermato che ci sono conseguenze anche per l’Unione Europea, senza specificare come. La sua posizione si inserisce in un contesto di tensioni ancora aperte, mentre nessuno sa quando questa crisi potrà risolversi o evolversi ulteriormente.

Il tycoon ha realizzato di essersi infilato in un quagmire. Nessuno sa quando la guerra potrà finire. La chiusura di Hormuz peserà sui costi dell’energia. L’Unione europea non cede al ricatto americano e dice “no” a una missione nello Stretto di Hormuz. Trump vorrebbe una coalizione da usare come base giuridica per dare legittimità a una guerra riconosciuta illegale e in aperta violazione del diritto internazionale. Mette Frederiksen, premier danese: gli Stati Uniti non sono più il nostro alleato principale. Copenaghen confida più nel Canada e nei Paesi Baltici. Anche l’Italia si riconosce nel “no” europeo su Hormuz. Dopo l’Ucraina, la Groenlandia e Hormuz, Meloni sempre più lontana da Trump e dal mondo Maga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Trump nel pantano dell’Iran, ora minaccia: difendere Hormuz oppure conseguenze per l’Ue

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