Trump | La Nato non fa nulla per noi ma non abbiamo bisogno di nessuno

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la NATO non apporta benefici al suo paese e ha affermato che gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun alleato. Durante un discorso ufficiale, ha sottolineato che, pur essendo il paese più potente del mondo, non ritiene necessari gli impegni con l'Alleanza Atlantica. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di analisti e media internazionali.