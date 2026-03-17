Trump | La Nato non fa nulla per noi ma non abbiamo bisogno di nessuno
Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la NATO non apporta benefici al suo paese e ha affermato che gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun alleato. Durante un discorso ufficiale, ha sottolineato che, pur essendo il paese più potente del mondo, non ritiene necessari gli impegni con l'Alleanza Atlantica. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di analisti e media internazionali.
“Fortunatamente, abbiamo annientato le forze armate dell’Iran” e “proprio in virtù di questo straordinario successo militare, non abbiamo più ‘bisogno’ — né desiderio — dell’assistenza dei Paesi della Nato; non ne abbiamo mai avuto bisogno! Lo stesso vale per il Giappone, l’Australia o la Corea del Sud. Di fatto, parlando in qualità di presidente degli Stati Uniti d’America — di gran lunga il paese più potente al mondo — non abbiamo bisogno dell’aiuto di nessuno!”, afferma Trump.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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