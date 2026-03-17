Trump | Hormuz liberatelo voi

Durante il suo intervento al consiglio di amministrazione del Kennedy Center, il diciassettesimo giorno di guerra, Donald Trump ha richiesto di liberare il Golfo di Hormuz. Era presente alle 11:45 locali e ha espresso la sua opinione sulla situazione in quella fase. Le sue parole sono state rivolte alla questione strategica in quella regione.

Ingolfato Dopo aver scatenato il conflitto il presidente Usa pressa gli alleati: «Quando gli chiediamo l’uso di una nave, mi dicono di no» Ingolfato Dopo aver scatenato il conflitto il presidente Usa pressa gli alleati: «Quando gli chiediamo l’uso di una nave, mi dicono di no» Diciassettesimo giorno di guerra, ore 11:45 locali. Donald Trump parla alla riunione del consiglio di amministrazione del Kennedy Center. All’ordine del giorno il rimpasto del centro nazionale per le arti e la chiusura «per restauro», dichiarata dopo l’esodo generale di artisti che rifiutano di esibirsi nel complesso ribattezzato in proprio onore dal presidente come «Trump-Kennedy». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Trump: «Hormuz liberatelo voi» Articoli correlati Starmer chiama Meloni e Merz: «Piano per proteggere navi a Hormuz». Trump e le minacce sul blocco del petrolio. Teheran: «Attenti voi a non scomparire» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Teheran sfida Trump su Hormuz: "Resta chiuso". Il presidente Usa punge l'Occidente: "Chi riceve petrolio, mandi navi a Hormuz"Teheran alza lo scontro con Usa e alleati, mentre si moltiplicano attacchi, evacuazioni e timori per il petrolio tra Emirati, Iraq e Libano.