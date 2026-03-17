Donald Trump afferma di aver previsto, un anno prima, la strage dell’11 settembre 2001 attraverso un suo libro. La sua dichiarazione ha attirato attenzione, ma resta da verificare se nel testo ci siano riferimenti concreti a quell’evento o semplici suggestioni. La questione riguarda la presenza di eventuali indicazioni o previsioni esplicite nel volume, senza attribuire a Trump alcuna certezza o interpretazione.

Donald Trump sostiene di aver previsto la strage dell’11 settembre 2001 con un anno d’anticipo. Lo ripete da anni ed è tornato ad affermarlo ieri, lunedì 16 marzo 2026, durante un incontro con i membri del consiglio d’amministrazione del Trump Kennedy Center, il principale centro culturale nazionale degli Stati Uniti. Il leader della Casa Bianca stava parlando della guerra che gli Usa e Israele hanno scatenato contro l’Iran e del conseguente blocco imposto dalla Repubblica islamica sullo Stretto di Hormuz, mossa che sta rischia di innescare una grave crisi dei prezzi di petrolio e gas su scala globale. «Sapevo dello Stretto, sapevo che sarebbe diventato un’arma, cosa che avevo previsto molto tempo fa, avevo previsto tutto questo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump: “Ho previsto la strage dell’11 Settembre un anno prima in un libro”. Ma è vero? Ecco cosa c’è scritto

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