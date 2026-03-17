Il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto il governo di Putin, alleato dell’Iran, e ha rifiutato l’offerta di Kyiv. Questa scelta ha portato alla perdita di supporto da parte di alcuni paesi europei. In un’intervista al New York Post, il leader ucraino ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero vedere l’Ucraina anche come un Paese con proprie esigenze.

Per Zelensky il Medio Oriente e l’Ucraina sono parte dello stesso conflitto globale. Trump però divide le alleanze, sospende le sanzioni alla Russia e chiede agli europei di fare da soli “Vorrei che gli Stati Uniti non percepissero l’Ucraina soltanto come un paese che chiede aiuto”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista al New York Post, perché “l’Ucraina sta difendendo interessi e valori” dell’occidente. Certo, è una guerra distante geograficamente dall’America, quella di Vladimir Putin contro gli ucraini, c’è di mezzo l’oceano che Donald Trump cita sempre come se fosse uno scudo, o l’alibi del suo disinteresse,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump ha aiutato Putin, alleato dell'Iran, e ha snobbato l’offerta di Kyiv. Così si è alienato il sostegno degli europei

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