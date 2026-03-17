Trump | Credo che avrò l’onore di conquistare Cuba

Un politico ha dichiarato di avere la possibilità di conquistare Cuba, affermando di poterla liberare o prenderne il controllo. Durante un discorso, ha espresso entusiasmo per l’idea, descrivendo la conquista come un grande onore e sostenendo di essere in grado di fare tutto ciò che desidera riguardo all’isola. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione e discussioni tra i presenti.

Cuba è rimasta senza elettricità. Lo ha annunciato la compagnia energetica statale dopo giorni in cui due terzi dell’isola caraibica erano rimasti al buio, scatenando violente proteste anti-governative che hanno travolto le principali città tra cui la capitale L’Avana. La “completa disconnessione” del sistema elettrico del Paese, come recita la comunicazione dell’azienda cubana, è frutto del durissimo embargo petrolifero che gli Stati Uniti hanno imposto, proprio con l’obiettivo di mettere pressione al governo e di far rivoltare il popolo contro l’establishment. Da settimane le strade di Cuba sono attraversate da grida contro la politica e contro il Partito comunista, che si è visto incendiare un ufficio nella città di Moron. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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