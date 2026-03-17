Trump | Avrò l' onore di prendere Cuba – Il video

Il 17 marzo 2026, un rappresentante ha affermato di avere l'intenzione di prendere Cuba, dichiarando di considerarla una nazione molto indebolita e di poter fare tutto ciò che desidera. La sua dichiarazione è stata diffusa attraverso un video pubblicato dall’Agenzia Vista. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani concreti o azioni future in merito.

(Agenzia Vista) Usa, 17 marzo 2026 "Credo che avrò l'onore di prendere Cuba. Che io la liberi, la prenda, che io pensi di poterne fare tutto ciò che voglio, volete sapere la verità. Sono una nazione molto indebolita in questo momento". Così Donald Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca, WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» Referendum, Mario Monti: voto no. La premier Meloni: è la riforma di tutti Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo: «La Farnesina ne era al corrente». 🔗 Leggi su Open.online

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