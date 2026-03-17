Trovato morto in una cella frigo La verità sul suo telefono cellulare

Un giovane esperto informatico di 34 anni, originario di Viareggio, è stato trovato morto all’interno di una cella frigo. La sua morte è al centro di un’indagine che coinvolge anche il contenuto del suo telefono cellulare. La vicenda si inserisce in un caso di cronaca nera avvenuto alcuni mesi fa in Molise. Le autorità stanno esaminando i dettagli legati alla sua scomparsa e alle sue comunicazioni digitali.

Un giovane esperto informatico viareggino, Luca Mercatanti di 34 anni, potrebbe dare un contributo decisivo per risolvere un doloroso caso di cronaca nera avvenuto nei mesi scorsi in Molise. Infatti una sua relazione tecnica sul telefono cellulare di Andrea Costantini - l’uomo di 38 anni originario di Penne (Pescara) trovato morto nello scorso settembre all’interno della cella frigorifera del supermercato di Termoli, in provincia di Campobasso, dove lavorava - è stata depositata in procura a Larino (in provincia di Campobasso) dal difensore della compagna dell’uomo, l’avvocata del foro di Larino, Paola Cecchi. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di indagini di parte svolte nell’interesse di Angela Dileva, la donna che conviveva con Costantini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto in una cella frigo. La verità sul suo telefono cellulare Articoli correlati Termoli, il giallo del 38enne trovato morto nella cella frigorifera: depositata la perizia sul cellulareNuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Andrea Costantini, avvenuta a Termoli lo scorso settembre. Eseguita l'autopsia sul corpo di Andrea Costantini, il pennese trovato morto nella cella frigo di un supermercatoL'autopsia sul corpo di Andrea Costantini è durata due ore e mezza ed è stata eseguita nella mattinata di mercoledì 14 gennaio questa mattina... Police de caractères | Épisode 2 | avec Clémentine CÉLARIÉ & Joffrey PLATEL | Série policière | BSF Contenuti e approfondimenti su Trovato morto Temi più discussi: Trovato cadavere in un cantiere, gli operai danno l’allarme; Trovato morto in un burrone a Sciarborasca il 65enne disperso da 24 ore; La morte del pensionato che nessuno cercava. Finito con l’auto in una scarpata, ritrovato dopo mesi; Trovato morto un giorno dopo la scomparsa, indagini per omicidio preterintenzionale. Andrea Costantini trovato morto in una cella frigorifera, suicidio escluso? «Tentò un ultimo contatto o qualcuno usò il suo cellulare»Emerge una novità che potrebbe riscrivere la prima ricostruzione dei fatti inerente la morte di Andrea Costantini, il 38enne trovato morto in ... msn.com Trovato morto nel frigorifero di un supermercato, pronta analisi forense sul cellulareUna relazione tecnica sul telefono cellulare di Andrea Costantini - l'uomo di 38 anni originario di Penne (Pescara) trovato morto nello scorso settembre all'interno della cella frigorifera del superme ... ansa.it Paolo Pazzaglia, 52 anni, più volte candidato sindaco di La Spezia, è stato trovato morto lungo la strada per le Cinque Terre. Lo scorso agosto la Procura lo aveva indagato per diffamazione, atti persecutori e revenge porn - facebook.com facebook Masone, auto precipita in un dirupo sul monte Faiallo: trovato morto un uomo x.com