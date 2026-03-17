Troppi incidenti a Roma Sud? L’appello a Meloni | Giorgia facci tu la rotonda

A Roma Sud si sono verificati numerosi incidenti stradali e ora un residente ha rivolto un appello diretto a Giorgia Meloni, chiedendole di intervenire personalmente sulla questione delle rotatorie. L'invito arriva dopo un incidente recente e mira a sollecitare un intervento immediato da parte della premier, considerata una figura capace di agire sulla sicurezza stradale nella zona.

(Adnkronos) – "Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla 'premier operaia'. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è 'di casa' nel quadrante e a lei si affidano i residenti nella speranza di ottenere una provvidenziale rotonda per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni. Osservando su Google Maps, si scopre che il punto critico corrisponde all'intersezione tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, con strade che migliaia di romani percorrono ogni giorno per andare al lavoro la mattina e per tornare a casa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Troppi incidenti stradali a Messina, Musolino lancia l'appello: "Basile chieda tavolo tecnico in Prefettura"Già registrata la prima vittima della strada a Messina, che piange la morte di Antonino Bonanno, il 77enne travolto da una moto in via Garibaldi lo... Leggi anche: Federginnastica, assolta in appello la moglie del presidente Facci Tutti gli aggiornamenti su Troppi incidenti a Roma Sud L'appello a... Troppi incidenti a Roma Sud? L’appello a Meloni: Giorgia, facci tu la rotonda(Adnkronos) – Giorgia, faccela tu la rotonda. Dopo l’ultimo incidente stradale, spunta l’appello alla ‘premier operaia’. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartie ... pianetagenoa1893.net Incidente sull’autostrada A1 tra Colleferro e Roma Sud: traffico in tilt, 10 chilometri di codaCode di 10 km sull’A1 per un incidente vicino allo svincolo di Valmontone: coinvolti un furgone e due auto. Traffico verso Roma su una sola corsia. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo ... fanpage.it