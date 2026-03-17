Treviso giallo indaga la menzogna e l’esistenza di una via veneta al noir

L’ottava edizione del festival Treviso Giallo si svolge dal 19 al 22 marzo, con un appuntamento off il 26, e si concentra sull’indagine della menzogna e sulla possibile esistenza di una «via veneta al noir». L’evento coinvolge autori, lettori e appassionati, offrendo incontri e presentazioni legate a questi temi. La manifestazione si svolge nel centro di Treviso, attirando un pubblico interessato alla narrativa gialla e alle sue sfaccettature.

Nell’ampio programma del festival si segnala però anche un altro campo di indagine, altrettanto suggestivo anche se decisamente più circoscritto. Vale a dire l’esistenza – o meno, visto che sul tema ha senso anche interrogarsi a fondo – di una specifica «via veneta al noir». Se ne parlerà in particolare venerdì alle 18 nell’incontro dal titolo «Giallo Veneto» che prevede «un confronto tra autori del territorio che racconteranno come le loro storie spesso nascano proprio da verità parziali, sospette, taciute». Del resto, basterebbe evocare il modo in cui uno dei protagonisti indiscussi del noir italiano, Massimo Carlotto, legge da decenni in... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Treviso giallo» indaga la menzogna e l’esistenza di una «via veneta al noir» Articoli correlati Treviso: Iziwork apre nuovo hub e cerca personale per logistica, tessile e supply chain veneta.Iziwork Italia, azienda attiva nel settore delle risorse umane, ha annunciato l'apertura di un nuovo hub operativo a Treviso, in Veneto, prevista per... Il tenente Colombo arriva ad Agrigento: al Palacongressi il giallo che ha cambiato la storia del noirIl 23 gennaio, per la rassegna "Riflessi culturali", andrà in scena “Analisi di un omicidio”: la pièce originale che anticipò la famosa serie tv. Altri aggiornamenti su Treviso giallo Treviso Giallo, quando la verità mente: autrici e autori tra mistero e narrazione investigativaLa narrativa crime al centro. Tra i nomi, Igor Štiks, Costantini, Luna Romero, Ervas. Incontri, laboratori, talk dal 19 al 22 marzo. Evento «Off» il 26 ... corrieredelveneto.corriere.it Treviso giallo 2026 dedicato alla menzogna tra fake news e manipolazioneSarà dedicato a 'La Menzogna. Quando la verità mente: fake news, media e indagine scientifica' il festival letterario 'Treviso Giallo' che torna dal 19 al 22 marzo, con un appuntamento off il 26 marzo ... ansa.it