Tre adolescenti del Tennessee hanno presentato una causa collettiva contro xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk. Le ragazze accusano la compagnia di averle spinte a spogliarsi durante una sessione su X, la piattaforma social collegata alla stessa società. La causa riguarda presunte violazioni della privacy e comportamenti inappropriati durante l’utilizzo della piattaforma.

Tre adolescenti del Tennessee intentano causa collettiva nei confronti di xAI, la società di intelligenza artificiale di Elon Musk. Accusano il chatbot Grok di aver generato immagini pornografiche con loro protagoniste partendo da foto reali. La causa negli Usa segue le iniziative legali dell’ Unione Europea sulla stessa tematica. Negli Stati Uniti la causa potrebbe arrivare a coinvolgere oltre mille vittime minorenni. Ed è collegata ai deepfake di Capodanno pubblicati su X (Twitter) su cui indaga oggi anche la California. La denuncia. La denuncia è stata presentata al tribunale federale di San José. E cita il caso di un uomo poi arrestato che ha usato Grok per trasformare alcune foto delle ragazze prese dai social media o dagli annusari scolastici in immagini sessualizzate iperrealistiche. 🔗 Leggi su Open.online

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