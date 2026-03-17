A partire da quest'anno, anche in Italia sarà obbligatorio adottare la trasparenza retributiva, una norma che impone alle aziende di rendere pubbliche le informazioni sugli stipendi. La direttiva europea richiede alle imprese di condividere dati salariali per favorire la parità di genere e combattere le disparità. Le aziende devono quindi adeguarsi alle nuove regole, con particolare attenzione alle modalità di comunicazione e pubblicazione delle informazioni salariali.

Che cosa si intende esattamente per trasparenza retributiva e quali sono i principi su cui si basa? «La pay transparency, o trasparenza retributiva, è l’oggetto della Direttiva Europea 970 del 2023 ed è il mezzo attraverso il quale il legislatore europeo ha pensato di raggiungere l’ambizioso obiettivo della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Fino ad oggi tutte le misure messe in atto per dirimere le discriminazioni dirette e indirette non sono riuscite del tutto a risolvere il gender pay gap». Quali sono le principali novità introdotte? «La normativa sulla trasparenza salariale introduce novità significative che incidono fin dalle primissime fasi del rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Trasparenza retributiva (o pay transparency): cosa cambierà, in pratica, per le lavoratrici?

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