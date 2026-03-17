Il 17 marzo 2026, a Milano, si è verificato un deragliamento di un tram della linea Tramlink. Gli agenti della polizia locale hanno sequestrato il cellulare di un ispettore di Atm, tra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente. Inoltre, è stata cancellata una chat tra l’ispettore e l’autista del tram coinvolto, e il cellulare è ora sotto analisi.

Milano, 17 marzo 2026 – Gli investigatori della polizia locale passeranno al setaccio il cellulare di un ispettore di controllo di esercizio di Atm, tra i primi ad arrivare sul luogo del deragliamento del Tramlink. Stando a quanto risulta al Giorno, venerdì sera i ghisa della Squadra interventi speciali guidati dal comandante Gianluca Mirabelli si sono presentati nell’abitazione del graduato dell’azienda trasporti (non indagato) con un decreto di perquisizione e hanno sequestrato il telefono. Tram deragliato: due testimoni convocati dai pm. Chi sono e perché saranno ascoltati Lo scambio di messaggi. Tra l’ispettore e il tranviere Pietro M., alla guida del tram della linea 9 uscito rovinosamente dai binari alle 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tramlink deragliato, il cellulare sequestrato all’ispettore e la chat cancellata con l’autista: la possibile svolta?

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Tutto quello che riguarda Tramlink deragliato

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