Tram deragliato l' autista non era al telefono

Un tram è uscito dai binari in una zona urbana, senza coinvolgere altre vetture o pedoni. L’autista non era al telefono al momento dell’incidente e ha scelto di non rispondere alle domande delle forze dell’ordine, dichiarando di non essere ancora in grado di parlare per motivi fisici. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

"Si è avvalso della facoltà di non rispondere, non è ancora nelle condizioni fisiche di parlare con gli inquirenti": ieri l'avvocato Mirko Mazzali, che insieme all'avvocato Benedetto Tusa assiste il tranviere (nella foto) indagato dalla Procura di Milano per il deragliamento dello scorso 27 febbraio, ha spiegato che il 60enne è tuttora sotto choc. Dunque, convocato dai pm, ha scelto di non rispondere alle loro domande. Il dipendente Atm è accusato di disastro ferroviario, omicidio e lesioni colposi. Nell'incidente del tram della linea 9 in viale Vittorio Veneto sono morti due passeggeri, Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, e ci sono stati circa 50 feriti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temi più discussi: Tram deragliato a Milano, convocati due testimoni: uno ha ricevuto la chiamata del conducente prima del disastro; Tram deragliato a Milano, l'autista indagato non risponde al pm: È ancora sotto shock; Tram deragliato a Milano, conducente non risponde ai pm. Il legale: Non era al telefono; Tram deragliato a Milano: focus su telefono autista, scatola nera e protocollo.

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