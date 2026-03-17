Tram deragliato a Milano Procura al lavoro per ricostruire secondo per secondo il tragitto | le ipotesi

La Procura di Milano sta esaminando i dettagli del tragitto del tram deragliato, cercando di ricostruire ogni singolo istante dell’incidente. Gli inquirenti raccolgono informazioni e testimonianze per capire cosa sia successo e come si sia verificato il deragliamento. Al momento, si concentrano sulla sequenza degli eventi e sulla dinamica dell’incidente, senza formulare ipotesi definitive.

(Adnkronos) – La Procura di Milano lavora per ricostruire "secondo per secondo" il tragitto del tram deragliato e confrontarlo con i risultati dei tabulati telefonici del tranviere per escludere quella che è un'ipotesi investigativa e cioè che l'uomo alla guida possa essere stato al telefono o si sia distratto in quei pochi metri che corrono sui binari che da piazza della Repubblica portano alla fermata saltata in viale Vittorio Veneto fino allo schianto contro il palazzo di via Lazzaretto. Nell'incidente dello scorso 27 febbraio – provocato da un malore, a dire del dipendente Atm – hanno perso la vita due passeggeri e una cinquantina di persone sono rimaste ferite. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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