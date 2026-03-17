Tragedia in piazza Ovidio a Milano | 75enne travolto e ucciso da un tir

Un uomo di 75 anni è stato investito e ucciso da un tir in piazza Ovidio a Milano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati subito i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto si sono subito recati i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. I Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo, mentre la Polizia Locale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente (AnsaFasani). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia in piazza Ovidio a Milano: 75enne travolto e ucciso da un tir Articoli correlati Leggi anche: Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tir Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano, uomo travolto da un tir: morto sul colpoIncidente stradale in piazza Ovidio a Milano: un uomo è stato investito da un tir mentre stava attraversando la strada. Tutto quello che riguarda Tragedia in piazza Ovidio a Milano... Argomenti discussi: Fiamme e fumo a bordo di un tram della linea 27 in via Marco Bruto per il cedimento dell’alta tensione: panico fra i passeggeri a bordo. Milano: tragedia in piazza Ovidio, pedone investito da un tir perde la vitaIncidente mortale nel primo pomeriggio di oggi a Milano in piazza Ovidio all’incrocio con via Mecenate. Per cause in corso di accertamento un TIR, intorno alle 14.30 mentre transitava, ha investito un ... ticinonotizie.it Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tirTerzo incidente, stavolta mortale, nella giornata del 17 marzo tra Milano e l’hinterland. La vittima era in fase di attraversamento ... msn.com