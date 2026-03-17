Alle ore 20:30 del 17 marzo 2026, il traffico a Roma presenta ancora forti rallentamenti sulla carreggiata interna, secondo quanto riferito da Luceverde Roma. Le strade risultano congestionate e si registrano code in varie zone della città, con movimenti veicolari molto rallentati. La situazione si mantiene critica in diverse arterie principali, creando disagi per gli automobilisti in transito.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati permangono notevoli disagi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare o un incidente provoca incolonnamenti a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana Questo a causa del traffico intenso sul tratto Urbano della Romana sarò lentamente con code da via Filippo Fiorentini all'immissione per il raccordo anulare Naturalmente in uscita da Roma a questo soprattutto a causa delle criticità registrate sulla raccordo nel frattempo la polizia locale Ci segnala difficoltà di circolazione lungo via della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2026 ore 20:30

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