Traffico Roma del 17-03-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 17 marzo 2026, il traffico a Roma presenta notevoli disagi lungo la carreggiata interna. La situazione riguarda diverse zone della città e provoca rallentamenti significativi. Le autorità segnalano che la circolazione è congestionata e si registrano code in diversi punti. La situazione è monitorata costantemente e si raccomanda di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati permangono notevoli disagi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare o un incidente provoca incolonnamenti a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna rallentamenti con code dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana Questo a causa del traffico intenso sul tratto Urbano della Romana sarò lentamente con code da via Filippo Fiorentini all'immissione per il raccordo anulare Naturalmente in uscita da Roma a questo soprattutto a causa delle criticità registrate sulla raccordo nel frattempo la polizia locale Ci segnala difficoltà di circolazione lungo via della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2026 ore 19:30 Articoli correlati Traffico Roma del 03-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma dentro va Ti per un incidente code sulla Salaria da via dei Prati Fiscali a via Cortona in direzione del raccordo ancora sulla Salaria... Traffico Roma del 01-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo... Maratona del Sonno 2026 - Parte 2 Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Roma, cerimonia all’Altare della Patria con Mattarella: chiusure e deviazioni al traffico; Un tratto di via Roma chiusa al traffico dalle 10 alle 6 nei giorni 16, 17, 18 marzo. Traffico Roma del 17-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso Lungotevere Arnaldo da Brescia per 1 veicolo ... romadailynews.it Traffico Lazio del 17-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati traffico intenso sulle strade consolari in uscita dalla capitale incolonnamenti su via Appia a partire dall' Aeroporto ... romadailynews.it Nelle notti del 16, 17 e 18 marzo via Roma chiusa al traffico - facebook.com facebook