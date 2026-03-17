Traffico Roma del 17-03-2026 ore 16 | 30

Il traffico a Roma il 17 marzo 2026 alle 16:30 mostra diverse criticità in alcune zone della città. La rete di infomobilità, gestita da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade. Sono segnalati rallentamenti e congestioni in alcune arterie principali, mentre altre aree risultano più scorrevoli.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità temporaneamente chiuso Lungotevere Arnaldo da Brescia per 1 veicolo in panne in corrispondenza di via Luisa di Savoia il traffico è deviato sul lungotevere Arnaldo da Brescia in direzione ponte Regina Margherita riaperta sulla circonvallazione Tiburtina la rampa di accesso di via Tiburtina in ingresso sulla tangenziale est in direzione San Giovanni ricordiamo i lavori su via Ardeatina si transita a senso unico alternato all'altezza di via di Grotta Perfetta possibili code nelle ore di maggior traffico proseguono i lavori notturni su alcuni tratti di via. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2026 ore 16:30 Articoli correlati Traffico Lazio del 16-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sul tratto Roma Napoli della A1 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cassino e Pontecorvo in direzione di Roma... Traffico Roma del 03-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per un incidente su via Cristoforo Colombo tra via di... Maratona del Sonno 2026 - Parte 2 Aggiornamenti e notizie su Traffico Roma del Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 14 e 15 marzo; Roma, cerimonia all’Altare della Patria con Mattarella: chiusure e deviazioni al traffico; Un tratto di via Roma chiusa al traffico dalle 10 alle 6 nei giorni 16, 17, 18 marzo. Traffico Roma del 17-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusure al traffico questa mattina nell'area di Piazza Venezia ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità o servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo segnalato un incidente ... romadailynews.it Nelle notti del 16, 17 e 18 marzo via Roma chiusa al traffico - facebook.com facebook