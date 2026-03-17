Alle 14:30 del 17 marzo 2026, il servizio di informazione sulla mobilità di Roma, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato problemi al traffico in varie zone della città. La situazione della circolazione è stata monitorata e aggiornata in tempo reale attraverso il sistema di infomobilità, che fornisce dati sulla viabilità e eventuali disagi ai cittadini.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità 50 collegamenti limitati altri 10 Disattivati 8 linee deviate è il piano del trasporto pubblico per la giornata di domenica quando dalle 8 prenderà il via la 31esima edizione della maratona di Roma ai Fori Imperiali e arrivo al Circo Massimo quest'anno saranno 36 mila di atleti in gara 166 le nazioni rappresentate il piano della mobilità con divieti di sosta e chiusura e limitazioni in diverse fasi la prima scatta venerdì alle 22 con la chiusura di via dei Fori Imperiali dal Colosseo a Piazza Venezia e la deviazione di 4 linee bus poi sabato mattina dalle 8... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2026 ore 14:30

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