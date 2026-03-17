Traffico Roma del 17-03-2026 ore 11 | 30

Da romadailynews.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11:30 del 17 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato alcune chiusure al traffico nella capitale. La comunicazione riguarda diverse strade e aree della città, con indicazioni sulle modifiche alla viabilità in corso. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione ai segnali e alle eventuali variazioni del percorso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusure al traffico questa mattina nell'area di Piazza Venezia per una cerimonia Altare della Patria transito vietato in via del Teatro Marcello Piazza San Marco e via degli astalli chiusura anche in via dei Fori Imperiali le deviazioni coinvolgono il traffico privato e il trasporto pubblico intanto sul Raccordo Anulare possibili rallentamenti all'altezza dello svincolo per La Flaminia in direzione Aurelia In seguito a un incidente sulla via Tiburtina Valeria via traffico rallentato all'altezza di via di Casal Bianco in direzione centro sulla viadotto della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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