Traffico Roma del 17-03-2026 ore 11 | 30

Alle 11:30 del 17 marzo 2026, il servizio di infomobilità di Roma, gestito da luce verde e Roma servizi per la mobilità, ha segnalato alcune chiusure al traffico nella capitale. La comunicazione riguarda diverse strade e aree della città, con indicazioni sulle modifiche alla viabilità in corso. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione ai segnali e alle eventuali variazioni del percorso.

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