Tra numeri e rischi | quanto è migliorata la Juve con Spalletti?
Da quando l’allenatore è arrivato, la Juventus ha mostrato segnali di miglioramento sul campo, superando alcune difficoltà e adattandosi a nuovi schemi di gioco. La squadra ha ottenuto risultati positivi in diverse partite, anche se la classifica attuale mette a rischio un piazzamento in zona Champions. I numeri evidenziano un progresso, anche se non ancora stabile.
Dall’arrivo di Spalletti, la Juventus è cresciuta in campo ben più di quanto racconti la classifica, che al momento vede a rischio anche un piazzamento in zona Champions. Di questo e molto altro abbiamo parlato nell’ultimo episodio de La Tripletta: recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Come giocherà la JUVE di SPALLETTI
Tutto quello che riguarda Tra numeri e rischi quanto è migliorata...
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