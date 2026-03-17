Tra numeri e rischi | quanto è migliorata la Juve con Spalletti?

Da gazzetta.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da quando l’allenatore è arrivato, la Juventus ha mostrato segnali di miglioramento sul campo, superando alcune difficoltà e adattandosi a nuovi schemi di gioco. La squadra ha ottenuto risultati positivi in diverse partite, anche se la classifica attuale mette a rischio un piazzamento in zona Champions. I numeri evidenziano un progresso, anche se non ancora stabile.

Dall’arrivo di Spalletti, la Juventus è cresciuta in campo ben più di quanto racconti la classifica, che al momento vede a rischio anche un piazzamento in zona Champions. Di questo e molto altro abbiamo parlato nell’ultimo episodio de La Tripletta:  recupera la puntata integrale sul nostro canale YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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