Tra numeri e rischi | quanto è migliorata la Juve con Spalletti?

Da quando l’allenatore è arrivato, la Juventus ha mostrato segnali di miglioramento sul campo, superando alcune difficoltà e adattandosi a nuovi schemi di gioco. La squadra ha ottenuto risultati positivi in diverse partite, anche se la classifica attuale mette a rischio un piazzamento in zona Champions. I numeri evidenziano un progresso, anche se non ancora stabile.