Il tecnico del Tottenham, Igor Tudor, ha parlato alla vigilia dell’ottavo di finale contro l’Atletico Madrid. Durante la conferenza stampa, ha affermato che la squadra deve giocare per passare il turno e che è importante dimostrare qualcosa in questa partita. Tudor ha sottolineato l’importanza di affrontare la sfida con determinazione e attenzione, senza fare riferimenti ad altri aspetti o motivazioni.

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© Calcionews24.com - Tottenham, Tudor alla vigilia dell’Atletico Madrid: «Dobbiamo giocarla per passare il turno, bisogna dimostrare una cosa»

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